Полицейские нашли и наказали молодого омича за дрифт на Любинском проспекте

Происходило это в самом центре города — на Любинском проспекте.
Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, кто был за рулём «шестёрки». 22-летнему омичу объяснили, что такое поведение на дороге недопустимо. Против него было возбуждено несколько административных дел. Среди них — отсутствие страховки, управление неисправной машиной. А также административное дело за управление автомобилем с видоизменённым госзнаком — потёртости на номере мешали его идентификации.
Кроме того оказалось, что в конструкцию ВАЗа внесли изменения, не прошедшие согласования. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, решается вопрос о прекращении регистрации автомобиля.