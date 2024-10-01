Полицейские нашли и наказали молодого омича за дрифт на Любинском проспекте

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, кто был за рулём «шестёрки». 22-летнему омичу объяснили, что такое поведение на дороге недопустимо. Против него было возбуждено несколько административных дел. Среди них — отсутствие страховки, управление неисправной машиной. А также административное дело за управление автомобилем с видоизменённым госзнаком — потёртости на номере мешали его идентификации.