Поезд из Казахстана в Новосибирск вновь начнет ходить с 18 декабря

Вагоны будут оснащены всем необходимым для комфортной поездки на такие дальние расстояния. Для пассажиров будут установлены розетки, USB-порты, у каждого путешественника будет источник освещения. В вагоне также будут работать кондиционеры и камеры видеонаблюдения.