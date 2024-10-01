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Поезд из Казахстана в Новосибирск вновь начнет ходить с 18 декабря

Движение международного поезда «Новосибирск-Риддер» возобновится в декабре 2024 года.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в Министерстве транспорта Республики Казахстан.

Поезд рассчитан на 250 пассажиров: 3 вагона плацкарт и 3 вагона купе.

Вагоны будут оснащены всем необходимым для комфортной поездки на такие дальние расстояния. Для пассажиров будут установлены розетки, USB-порты, у каждого путешественника будет источник освещения. В вагоне также будут работать кондиционеры и камеры видеонаблюдения.

Ранее курсировавший по данному маршруту поезд прибывал до конечной станции за 27 часов. Сколько времени будут составлять путь теперь — неизвестно. Состав начнет ходить с 18 декабря, 1 раз в 4 дня.

В 2025 году власти Алтайского края планируют запустить скорый поезд «Финист», который свяжет Барнаул с Новосибирском.