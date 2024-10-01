Поезд из Казахстана в Новосибирск вновь начнет ходить с 18 декабря

Об этом сообщили в Министерстве транспорта Республики Казахстан.
Поезд рассчитан на 250 пассажиров: 3 вагона плацкарт и 3 вагона купе.
Вагоны будут оснащены всем необходимым для комфортной поездки на такие дальние расстояния. Для пассажиров будут установлены розетки, USB-порты, у каждого путешественника будет источник освещения. В вагоне также будут работать кондиционеры и камеры видеонаблюдения.
Ранее курсировавший по данному маршруту поезд прибывал до конечной станции за 27 часов. Сколько времени будут составлять путь теперь — неизвестно. Состав начнет ходить с 18 декабря, 1 раз в 4 дня.
В 2025 году власти Алтайского края планируют запустить скорый поезд «Финист», который свяжет Барнаул с Новосибирском.