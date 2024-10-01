Рассказываем, сколько продлится осенний призыв в армию 2024 в Иркутске

С этого года вырос возраст новобранцев. Если до 2024 года к строевой службе призывали сибиряков от 18 до 27 лет, то сейчас возрастные рамки такие — от 18 до 30 лет. То есть получить повестки от комиссариатов осенью могут и те, кому исполнилось в этом году 27, 28, 29, 30 лет. Напомним, что весенний призыв проходил с апреля по июль уже по новым правилам.