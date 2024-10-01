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Приметы на день Арины Шиповницы: что нельзя делать 1 октября 2024 года

Во вторник, 1 октября, чтят память святой Ариадны и отмечают церковный праздник в честь иконы Божией Матери «Целительница».

Во вторник, 1 октября, чтят память святой Ариадны и отмечают церковный праздник в честь иконы Божией Матери «Целительница». В народной традиции день именуется, как день Арины Шиповницы.

Что можно делать 1 октября:

  • в этот день было принято проводить время в кругу семьи;
  • собирать шиповник;

Что нельзя делать 1 октября:

  • отправляться в гости;
  • рассказывать кому-либо секреты;
  • хвалиться достижениями;
  • спорить;

Народные приметы:

  • начало октября теплое — зима поздно наступит;
  • на березе еще листья не опали — снег выпадет поздно;
  • гуси не улетели в теплые края — к короткой и мягкой зиме.