Приметы на день Арины Шиповницы: что нельзя делать 1 октября 2024 года

Во вторник, 1 октября, чтят память святой Ариадны и отмечают церковный праздник в честь иконы Божией Матери «Целительница». В народной традиции день именуется, как день Арины Шиповницы.
Что можно делать 1 октября:
- в этот день было принято проводить время в кругу семьи;
- собирать шиповник;
Что нельзя делать 1 октября:
- отправляться в гости;
- рассказывать кому-либо секреты;
- хвалиться достижениями;
- спорить;
Народные приметы:
- начало октября теплое — зима поздно наступит;
- на березе еще листья не опали — снег выпадет поздно;
- гуси не улетели в теплые края — к короткой и мягкой зиме.