В Омске в Иртыше нашли экстремально высокую концентрацию ртути

Между тем, напомним, это уже не первый случай локального ртутного загрязнения Иртыша. И ранее ее концентрация была гораздо ниже. Так, в январе ртуть находили в пробах с постов наблюдения в том же Береговом и в Татарке. В феврале — в Береговом и Новой станице. В апреле —в пробах воды, взятой выше города Калачинска, а в начале сентября снова в Татарке.