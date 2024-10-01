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В Омске в Иртыше нашли экстремально высокую концентрацию ртути

Опасное вещество обнаружено в пробах, взятых вблизи поселка Береговой.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Обь-Иртышского УГМС обнародовали данные мониторнига загрязнения вод Иртыша. Помимо уже традиционного загрязнения марганцем, в воде обнаружена ртуть.

Причем на этот раз концентрация ядовитого вещества оценивается как экстремально высокая — превышение содержания ртути в пробах, взятых 24 сентября близ поселка Береговой, составило 0,051 мкг\дм3.

Ни специалисты Обь-Иртышского УГМС, ни региональное минприроды и прочие природоохранные органы никаких сообщений по этому поводу не делали и проверок пока не обещали. Источник ртутного загрязнения остается невыявленным.

Между тем, напомним, это уже не первый случай локального ртутного загрязнения Иртыша. И ранее ее концентрация была гораздо ниже. Так, в январе ртуть находили в пробах с постов наблюдения в том же Береговом и в Татарке. В феврале — в Береговом и Новой станице. В апреле —в пробах воды, взятой выше города Калачинска, а в начале сентября снова в Татарке.