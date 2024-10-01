Глава СКР заинтересовался отсутствием отопления в новосибирской Первомайке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки, которая проводится по факту отсутствия горячей воды и тепла в жилых домах Первомайского района Новосибирска.
К главе ведомства обратились жители нескольких многоквартирных домов, где возникли проблемы с подачей отопления и горячей воды.
— По словам жителей, горячей воды в их квартирах нет с 10 сентября, а начавшийся отопительный сезон не соответствует нормативным требованиям, поскольку у большинства потребителей радиаторы отопления остаются холодными. По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится процессуальная проверка (ст. 238 УК РФ), — сообщили в пресс-службе Следкома.
Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль и затребовал доклад о ходе контрольных мероприятий.
Напомним, что на перебои с подачей тепла и горячей воды жители поселка КСМ жаловались еще во время запуска системы отопления в городе. Как сообщили члены инициативной группы, обратившиеся в редакцию «Прецедента», к концу сентября без тепла замерзали в своих квартирах жильцы домов по ул. Одоевского, 19, Твардовского 14, Твардовского 8а, Березовая, 2.
Поселок КСМ на Первомайке отапливает ООО «СТК». На сегодняшний день компания имеет долг перед «Межрегионгазом» в размере 168 миллионов рублей. По этой причине газовщики ограничили подачу своего ресурса в котельную. В администрации Первомайского района проинформировали, что проблемная котельная снабжает теплом дома по улицам Березовая, Каштановая, Твардовского, Шукшина, Ученическая, Одоевского, Пришвина.
Сейчас решается вопрос передачи теплового хозяйства поселка КСМ на баланс СГК. Однако точной даты, когда это произойдет, никто назвать не может.
Иван ЛУДНОВ.