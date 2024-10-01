Глава СКР заинтересовался отсутствием отопления в новосибирской Первомайке

Напомним, что на перебои с подачей тепла и горячей воды жители поселка КСМ жаловались еще во время запуска системы отопления в городе. Как сообщили члены инициативной группы, обратившиеся в редакцию «Прецедента», к концу сентября без тепла замерзали в своих квартирах жильцы домов по ул. Одоевского, 19, Твардовского 14, Твардовского 8а, Березовая, 2.