Олбани
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гигантский гриб весом 5 кг нашли жители Бердска

Находка относится к семейству шампиньоновых.

Источник: Комсомольская правда

Жители Бердска обнаружили в лесу гигантский гриб. Фото находки опубликовали в телеграм-канале «Бердск онлайн». Со слов автора поста, огромный гриб весил 4,9 килограмма.

Семья грибников поделилась, что скорее всего гигант относится к семейству шампиньоновых. Они предположили, что это головач гигантский, вес этого сорта может достигать 3−4 килограмм в среднем.

Отметим, такие грибы ещё называют «метеорными» из-за того, что они каждый раз вырастают на новом месте.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о грибе размером с кота.

флора и фауна