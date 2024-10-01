Гигантский гриб весом 5 кг нашли жители Бердска

Жители Бердска обнаружили в лесу гигантский гриб. Фото находки опубликовали в телеграм-канале «Бердск онлайн». Со слов автора поста, огромный гриб весил 4,9 килограмма.
Семья грибников поделилась, что скорее всего гигант относится к семейству шампиньоновых. Они предположили, что это головач гигантский, вес этого сорта может достигать 3−4 килограмм в среднем.
Отметим, такие грибы ещё называют «метеорными» из-за того, что они каждый раз вырастают на новом месте.
Ранее КП-Новосибирск рассказывала о грибе размером с кота.