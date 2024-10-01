Лучшие детские поликлиники Новосибирска по версии пользователей 2ГИС

В Новосибирске составлен рейтинг детских медицинских учреждений, основанный на отзывах пользователей сервиса «2ГИС». Анализ пользовательских оценок позволил выявить лидеров по качеству предоставляемых услуг, сообщили на сайте «nsk.kp.ru».