Лучшие детские поликлиники Новосибирска по версии пользователей 2ГИС

В Новосибирске составлен рейтинг детских медицинских учреждений, основанный на отзывах пользователей сервиса «2ГИС». Анализ пользовательских оценок позволил выявить лидеров по качеству предоставляемых услуг, сообщили на сайте «nsk.kp.ru».
В тройку лучших вошли:
- Детская поликлиника на улице Пришвина, отмеченная пользователями за высокий профессионализм врачей, квалифицированную помощь и доброжелательное отношение персонала;
- Детское отделение поликлиники № 20 на улице Владимировской, получившее положительные оценки за профессионализм врачей и внимательность медсестёр;
- И детская городская клиническая больница № 6 на улице Трикотажной, заслужившая похвалу за чуткость и внимательность врачебного персонала, ответственный подход к лечению и высокий уровень квалификации.
Рейтинг отражает субъективное мнение пользователей и не является официальной оценкой качества медицинских услуг.
Ранее BFM-Новосибирск писал про рейтинг худших детских больниц Новосибирска.