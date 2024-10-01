Олбани
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лучшие детские поликлиники Новосибирска по версии пользователей 2ГИС

Новосибирские родители оценили качество медицинской помощи в детских учреждениях города.

Источник: Freepik

В Новосибирске составлен рейтинг детских медицинских учреждений, основанный на отзывах пользователей сервиса «2ГИС». Анализ пользовательских оценок позволил выявить лидеров по качеству предоставляемых услуг, сообщили на сайте «nsk.kp.ru».

В тройку лучших вошли:

  1. Детская поликлиника на улице Пришвина, отмеченная пользователями за высокий профессионализм врачей, квалифицированную помощь и доброжелательное отношение персонала;
  2. Детское отделение поликлиники № 20 на улице Владимировской, получившее положительные оценки за профессионализм врачей и внимательность медсестёр;
  3. И детская городская клиническая больница № 6 на улице Трикотажной, заслужившая похвалу за чуткость и внимательность врачебного персонала, ответственный подход к лечению и высокий уровень квалификации.

Рейтинг отражает субъективное мнение пользователей и не является официальной оценкой качества медицинских услуг.

Ранее BFM-Новосибирск писал про рейтинг худших детских больниц Новосибирска.

здоровье
рейтинги