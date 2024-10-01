Движение по обеим полосам открыли на мосту через реку Белую в Усольском районе

Движение по обеим полосам на мосту через реку Белую открыли в Усольском районе. Во время ремонта на участке образовывались пробки, люди долго не могли проехать. Об этом сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Напомним, сначала работы проводили на одной полосе, только потом приступили к ремонту оставшейся части. Для водителей организовывали реверсивное движение.
— На мосту уже восстановили проезжую часть: провели устройство деформационных швов, уложили бетонный выравнивающий слой, гидроизоляцию с бетонным защитным слоем, асфальтобетонное покрытие, — рассказывает Игорь Кобзев.
Специалисты продолжают вести работы. Ремонт рассчитан на два года, закончат его осенью следующего года. В скором времени установят систему водоотведения. Также появится новое барьерное, перильное ограждение и хорошее освещение.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске до наступления непогоды планируют укрепить автомобильный мост.