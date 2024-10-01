На Омскую область надвигается продолжительная магнитная буря

Ученые предполагают, что она задержится в регионе на 2 дня, 11 и 12 октября 2024 года. Специалисты считают, что она достигнет уровня G1, что соответствует критериям слабой магнитной буре.
Наряду с этим, ученые прогнозируют несколько всплесков нестандартной геомагнитной активности перед «полноценной» магнитной бурей. Первые из них, согласно прогнозу, настигнут омичей в предстоящие выходные, 5 и 6 октября 2024 года, тогда как еще один, как предполагается, будет непосредственно предварять грядущую магнитную бурю 10 октября.
Напомним, в такие периоды метеозависимые люди могут испытывать головные боли, головокружения и иные проявления скачков артериального давления.
Отметим, в сентябре 2024 года магнитные бури обрушивались на регион неоднократно, в том числе демонстрируя жителям региона иные проявления — ночные полярные сияния.