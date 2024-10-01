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На Омскую область надвигается продолжительная магнитная буря

Из прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, актуального по состоянию на вторник, 1 октября 2024 года, следует, что на Омскую область постепенно надвигается продолжительная магнитная буря.

Источник: ESA

Ученые предполагают, что она задержится в регионе на 2 дня, 11 и 12 октября 2024 года. Специалисты считают, что она достигнет уровня G1, что соответствует критериям слабой магнитной буре.

Наряду с этим, ученые прогнозируют несколько всплесков нестандартной геомагнитной активности перед «полноценной» магнитной бурей. Первые из них, согласно прогнозу, настигнут омичей в предстоящие выходные, 5 и 6 октября 2024 года, тогда как еще один, как предполагается, будет непосредственно предварять грядущую магнитную бурю 10 октября.

Напомним, в такие периоды метеозависимые люди могут испытывать головные боли, головокружения и иные проявления скачков артериального давления.

Отметим, в сентябре 2024 года магнитные бури обрушивались на регион неоднократно, в том числе демонстрируя жителям региона иные проявления — ночные полярные сияния.

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