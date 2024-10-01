Красноярский ХК «Сокол» потерпел неудачу в матче с петербургским «Динамо»

В Красноярске на льду «Платинум-Арены» состоялся матч между местным хоккейным клубом «Сокол» и петербургским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Игра завершилась со счётом 1:6 в пользу команды из культурной столицы.