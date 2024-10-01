Магнитная буря 1 октября 2024 года: когда прогнозируется мощный геошторм — метеопаты будут удивлены

По информации специалистов, скорость солнечного ветра снизилась до 300 километров в секунду, и в ближайшие сутки не ожидается геомагнитных последствий.
Во вторник, в первый день октября, ночью возможна слабая геомагнитная активность с силой в 2 балла. С 7:00 до 11:00 утра влияние Солнца на Землю еще больше уменьшится, и показатели упадут до 1 балла. Таким образом, метеочувствительные люди могут не беспокоиться. В течение дня ожидается полное спокойствие.
По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, вероятность магнитной бури сегодня составляет 5%, а сильного магнитного шторма — всего 1%. Индекс вспышечной активности остается в желтой зоне. Накануне было зарегистрировано пять вспышек на Солнце, однако ни одна из них не достигла класса M.
Специалисты отмечают, что обезопасить себя от недомоганий во время магнитных бурь не так сложно. Рекомендуется соблюдать режим отдыха и работы, правильно распределять нагрузку и избегать стрессовых ситуаций. При хроническом недосыпе метеочувствительность возрастает. В эти дни также советуют добавлять магний В6 к привычным витаминам на ночь.
Кроме того, во время магнитных бурь часто снижается скорость реакции, поэтому в периоды солнечной активности лучше воздержаться от вождения автомобиля и работы, требующей повышенной внимательности.