Магнитная буря 1 октября 2024 года: когда прогнозируется мощный геошторм — метеопаты будут удивлены

Во вторник, в первый день октября, ночью возможна слабая геомагнитная активность с силой в 2 балла. С 7:00 до 11:00 утра влияние Солнца на Землю еще больше уменьшится, и показатели упадут до 1 балла. Таким образом, метеочувствительные люди могут не беспокоиться. В течение дня ожидается полное спокойствие.