Что изменится в Казахстане с 1 октября 2024 года

Согласно утвержденным правилам, должник вправе в любое время после получения уведомления обратиться в коллекторское агентство с соответствующим заявлением, указав причину неисполнения обязательств, а также свои варианты урегулирования задолженности. К заявлению обязательно нужно приобщить подтверждающие документы, которые свидетельствуют о снижении доходов и невозможности исполнять свои обязательства.