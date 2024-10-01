Что изменится в Казахстане с 1 октября 2024 года

Проезд в поездах подорожает
В Казахстане с 1 октября повысятся тарифы на билеты на проезд в поездах, сообщили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки». Решение о повышении стоимости проезда обусловлено макроэкономической ситуацией.
«Темпы инфляции, включая рост цен на товары и услуги, которые формируют себестоимость пассажирских перевозок, значительно превышают темпы роста субсидий и тарифов».
Новые тарифы вступят в силу с 1 октября 2024 года с датой отправления поезда за 45 дней.
Цена билета на поезд «Тальго» будет составлять 19 493 тенге (40,6 долларов).
В стандартных поездах стоимость купе составит 19 653 тенге (41 доллар), плацкарт — 12 871 тенге (26,8 доллара).
Цены повысят и на проезд в пригородных поездах, где билеты будут стоить 6 314 тенге (13,1 доллар). АО «Пассажирские перевозки» попросили пассажиров учитывать данную информацию при планировании поездок и рекомендовали ознакомиться с новыми тарифами и условиями перевозок на сайте компании.
Национальный перевозчик также уведомляет, что в вагонах, где отсутствует система кондиционирования воздуха, будет предоставлена скидка до 20%.
Коллекторов обяжут…
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) утвердило Правила урегулирования коллекторскими агентствами задолженности физических лиц.
С 1 октября 2024 года АРРФР ввело обязанность коллекторских агентств проводить процедуры урегулирования задолженности граждан.
Теперь они обязаны уведомить должника о его праве подать заявление на изменение условий исполнения обязательств:
- по задолженности, выкупленной до 1 октября текущего года, в течение 20 дней;
- по новой задолженности (после 1 октября текущего года) -в течение 30 дней с момента приобретения прав (требований) по договору банковского займа или микрокредита.
Согласно утвержденным правилам, должник вправе в любое время после получения уведомления обратиться в коллекторское агентство с соответствующим заявлением, указав причину неисполнения обязательств, а также свои варианты урегулирования задолженности. К заявлению обязательно нужно приобщить подтверждающие документы, которые свидетельствуют о снижении доходов и невозможности исполнять свои обязательства.
«Если должник предоставил неполные сведения и документы, то коллекторское агентство в течение 10 рабочих дней запрашивает дополнительные сведения, указав срок их предоставления — 5 рабочих дней. Непредставление документов в положенный срок — основание для оставления заявления должника без рассмотрения».
После представления полного пакета документов коллекторское агентство рассматривает заявление в течение 15 календарных дней и предоставляет ответ.
Правила также предусматривают право коллекторского агентства на изменение условия исполнения обязательства в одностороннем порядке на улучшающих условиях. Эти условия могут включать уменьшение или отмену штрафов, пени и комиссий, полное или частичное прощение долга или процентов, отсрочку или рассрочку платежей по основному долгу и процентам.
Поддержка предпринимателей
Новые формы государственной поддержки частных предпринимателей заработают в Казахстане с 1 октября. Меры государственной поддержки частного предпринимательства еще в сентябре текущего года утвердило Правительство страны.
В их числе:
- правила предоставления портфельного субсидирования части ставки вознаграждения и частичного гарантирования по кредитам/микрокредитам субъектов малого, в том числе микропредпринимательства;
- правила субсидирования части ставки вознаграждения;
- правила субсидирования частей наценки на товар и арендного платежа, составляющих доход исламских банков, при финансировании исламскими банками субъектов предпринимательства;
- правила субсидирования ставки купонного вознаграждения по облигациям, выпущенным субъектами предпринимательства;
- правила гарантирования по кредитам/финансовому лизингу;
- правила гарантирования по облигациям, выпущенным субъектами предпринимательства;
- правила предоставления государственных грантов для субъектов социального предпринимательства;
- правила подведения инженерной инфраструктуры;
- правила предоставления инвестиционных грантов «Бәсекеге қабілеттілік» («Конкурентноспособность» — Sputnik), направленных на повышение конкурентоспособности субъектов малого бизнеса.
Данные меры поддержки утверждены в соответствии со статьей 94 Предпринимательского кодекса РК.
Выплаты к праздникам в Астане
Новый вид помощи социально уязвимым горожанам ввели в Астане, сообщили в акимате столицы.
Ко Дню людей с инвалидностью, который отмечают во второе воскресенье октября, выплатят:
- инвалидам I группы — 20 МРП (73 840 тенге — 154 доллара);
- инвалидам II группы и детям с инвалидностью всех групп — 10 МРП (36 920 тенге — 77 долларов);
- инвалидам III группы — 5 МРП (18 460 тенге — 38,5 долларов).
По 2,5 МРП (9230 тенге — 19,2 доллара) к памятным и праздничным датам выплатят:
1 октября (День пожилых людей) — пенсионерам по возрасту и людям пенсионного возраста из числа получателей минимального размера пенсии;
К 25 октября (День Республики) малообеспеченным гражданам, получающим АСП, предоставят 4,5 МРП (16614 тенге — 34,6 доллара).
Изменения в Нацстандарты
Приказом министерства торговли и интеграции (МТИ) Казахстана внесены изменения в Правила разработки, согласования, экспертизы, утверждения, регистрации, учета, изменения, пересмотра, отмены и введения в действие национальных стандартов, национальных классификаторов технико-экономической информации и рекомендаций по стандартизации.
В частности, в правилах в новой редакции изложен один пункт. Так, говорится, что документы по стандартизации в зависимости от объекта стандартизации направляются разработчиком на согласование следующим лицам:
- заказчику разработки (при наличии);
- заинтересованным государственным органам в пределах их компетенции;
- Национальной палате предпринимателей РК «Атамекен»;
- пользователям документов по стандартизации, в организационно-правовой форме юридического лица;
- отраслевым объединениям юридических лиц в форме ассоциаций (союзов) (согласно направлению деятельности);
- субъектам аккредитации (согласно области аккредитации);
- научно-исследовательским институтам и/или исследовательским лабораториям (при наличии).
Разработка национальных стандартов и классификаторов технико-экономической информации осуществляется по согласованию с уполномоченным органом и уполномоченным органом в области государственной статистики. Приказ вводится в действие с 5 октября 2024 года.
Референдум по строительству АЭС
Референдум по строительству в Казахстане атомной электростанции состоится 6 октября 2024 года. На республиканский референдум будет вынесен вопрос: «Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?», следует из Указа президента страны Касым-Жомарта Токаева.
Организация и проведение республиканского референдума возложено на Центральную избирательную комиссию РК, выполняющую функции Центральной комиссии референдума, а также на территориальные и участковые избирательные комиссии, выполняющие функции территориальных и участковых комиссий референдума.
Вопрос о строительстве АЭС в Казахстане вызвал широкое обсуждение в обществе., которое разделилось на два лагеря — тех, кто за и тех, кто против. В течение года в регионах по всей стране проводились общественные слушания, где специалисты в области атомной энергетики давали населения разъяснения по всем интересующим их в этой связи вопросам.