Депутаты ЗС поддержали артистов театра танца «ПРО ДВИЖЕНИЕ»

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области вместе с депутатами Молодёжного парламента и координационного совета по вопросам патриотического воспитания поддержали артистов Театра танца Владимира Лопаева «ПРО ДВИЖЕНИЕ». Накануне парламентарии посетили благотворительный концерт коллектива. Участие в нём принимали в том числе артисты с ограниченными возможностями здоровья.
Также депутаты собрали деньги, которые будут направлены на покупку средств реабилитации на покупку средств реабилитации для артистов труппы, приобретение костюмов для выступлений и ремонт помещения. На базе учреждения создан проект «Танцуй сердцем» для людей с ограниченными возможностями. Там занимаются более 60 детей и подростков, 15 из них имеют диагноз ДЦП.
«Проект “Танцуй сердцем” — это большой труд, вы показываете нам отвагу, неравнодушие, мужество и доброту наших ребят, — говорит спикер Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников. — В спектаклях вашего театра много смыслов, один из них — о взаимопомощи и взаимовыручке. Мы сделали благотворительный вклад в развитие этого направления. Но главное — мы должны на областном уровне поддержать культурные учреждения, которые работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья».