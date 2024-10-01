Депутаты ЗС поддержали артистов театра танца «ПРО ДВИЖЕНИЕ»

«Проект “Танцуй сердцем” — это большой труд, вы показываете нам отвагу, неравнодушие, мужество и доброту наших ребят, — говорит спикер Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников. — В спектаклях вашего театра много смыслов, один из них — о взаимопомощи и взаимовыручке. Мы сделали благотворительный вклад в развитие этого направления. Но главное — мы должны на областном уровне поддержать культурные учреждения, которые работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья».