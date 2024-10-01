Сад Суворова торжественно открыли в Омске

Торжественное открытие городского сада памяти полководца Александра Суворова состоялось в Омске. Сад создан по инициативе научно-производственного объединения «Мир». На месте пустыря сад заложил коллектив предприятия. Здесь появились на трёх гектарах сотни хвойных и лиственных деревьев и кустарников. Обустроены проезды, система полива и освещение.