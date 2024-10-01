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Сад Суворова торжественно открыли в Омске

На трёх гектарах пустыря появилось несколько сотен деревьев и обелиск в честь русского генералиссимуса.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Торжественное открытие городского сада памяти полководца Александра Суворова состоялось в Омске. Сад создан по инициативе научно-производственного объединения «Мир». На месте пустыря сад заложил коллектив предприятия. Здесь появились на трёх гектарах сотни хвойных и лиственных деревьев и кустарников. Обустроены проезды, система полива и освещение.

В центре нового парка установлен монумент в честь русского полководца Александра Суворова и командиров Советской и Российской Армии, показавших выдающиеся успехи в военном деле.

В церемонии принял участие губернатор Виталий Хоценко, мэр Омска Сергей Шелест и митрополит Омский и Таврический Дионисий.

Гендиректору НПО «Мир» Александру Беляеву присвоено почётное звание «Заслуженный меценат Омской области». Губернатор вручил ему почётный знак за многолетнюю благотворительную деятельность, — сообщила пресс-служба правительства Омской области.

Ранее мы писали об аллее, которую заложили в Омске участники IV Форума стран ШОС.

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