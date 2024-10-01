В Енисее обнаружили тело выпавшего из лодки мужчины

30 сентября в Енисее нашли тело 41-летнего мужчины, пропавшего после аварии на воде, которая произошла еще 6 сентября. Об этом корреспонденту «КП»-Красноярск рассказали в МЧС по республике.
Напомним, на Енисее в местечке Хутинский порог Пий-Хемского района перевернулась лодка, в которой находились четыре человека. Двое мужчин смогли выплыть и добраться до берега, еще два пассажира пропали без вести. Тело одного из них нашли 19 сентября. Поиск еще одной жертвы катастрофы продолжался около месяца.
За это время спасатели МЧС обследовали около 800 километров ниже по течению реки, включая 60 островов и 37 заломов (завалов, которые обычно образуются в мелководных или узких местах русел рек).