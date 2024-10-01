В Енисее обнаружили тело выпавшего из лодки мужчины

Напомним, на Енисее в местечке Хутинский порог Пий-Хемского района перевернулась лодка, в которой находились четыре человека. Двое мужчин смогли выплыть и добраться до берега, еще два пассажира пропали без вести. Тело одного из них нашли 19 сентября. Поиск еще одной жертвы катастрофы продолжался около месяца.