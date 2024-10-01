Маршруты электричек, связывающих Челябинскую и Свердловскую область, изменят

Порядок курсирования изменят из-за ремонта, который начнут проводить железнодорожники на однопутном перегоне между Каменск-Уральском и станцией УВЗ.
Как сообщают в Свердловской пригородной компании, вечерний электропоезд, работающий на маршруте Челябинск — Каменск-Уральск, 2,4 и 10 октября будет доходить только до станции Нижняя в Кунашакском районе Челябинской области. 3 и 5 октября на маршрут совсем не выведут пригородный поезд Каменск-Уральский — станция Нижняя.
Также в эти даты от Нижней не будет выезжать пригородный поезд до Екатеринбурга, его маршрут будет стартовать в 9:25 из Каменск-Уральска.