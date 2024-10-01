Олбани
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маршруты электричек, связывающих Челябинскую и Свердловскую область, изменят

Изменения в движении трех пригородных поездов между двумя уральскими регионами будут носить временный характер.

Порядок курсирования изменят из-за ремонта, который начнут проводить железнодорожники на однопутном перегоне между Каменск-Уральском и станцией УВЗ.

Как сообщают в Свердловской пригородной компании, вечерний электропоезд, работающий на маршруте Челябинск — Каменск-Уральск, 2,4 и 10 октября будет доходить только до станции Нижняя в Кунашакском районе Челябинской области. 3 и 5 октября на маршрут совсем не выведут пригородный поезд Каменск-Уральский — станция Нижняя.

Также в эти даты от Нижней не будет выезжать пригородный поезд до Екатеринбурга, его маршрут будет стартовать в 9:25 из Каменск-Уральска.