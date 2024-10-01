Вышел из дома и пропал: поиски 12-летнего подростка завершились в Иркутске

— Живет он в Свердловском округе. На вид около 11−12 лет, худощавого телосложения, карие глаза и темно-русые волосы. Всех, кто что-то знает о его местонахождении, просят позвонить в полицию, — мгновенно появилась информация в сети от ГУ МВД России по Иркутской области.