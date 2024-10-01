Вышел из дома и пропал: поиски 12-летнего подростка завершились в Иркутске

В Иркутске 29 сентября 2024 пропал 12-летний подросток. Обеспокоенная мама обратилась за помощью в полицию, сказала, что мальчик уже второй день не выходит на связь. Стражи порядка объявили школьника в розыск, начались поиски.
— Живет он в Свердловском округе. На вид около 11−12 лет, худощавого телосложения, карие глаза и темно-русые волосы. Всех, кто что-то знает о его местонахождении, просят позвонить в полицию, — мгновенно появилась информация в сети от ГУ МВД России по Иркутской области.
И вот спустя несколько дней, 1 октября, подростка нашли. Сообщили, что работники ПДН вернули его домой, к матери. С ним все хорошо, он не пострадал.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии уже несколько недель ищут 16-летнего подростка. Он ушел из дома 13 сентября, больше не выходил на связь. Делом заинтересовался Следственный комитет, завели уголовное дело.