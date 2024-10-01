В Омске продается частный самолет

В Омске продается оригинальный американский самолет Piper Arrow 2, соответсвующее объявление размещено на «Авито». Владелец борта — частное лицо, самолет базируется в аэропорту Поповка.
Как сообщает владелец, самолет в отличном состоянии, налетал планер 6904 часа. Самолет постоянно эксплуатируется, есть автопилот.
«Также с самолетом идет комплект авионики-автопилот, которую не успел установить, — Причина продажи — переход на самолет большего размера», — поясняет автор объявления.
За лайнер владелец планирует выручить 14, 5 млн рублей.