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10 тысяч сенцев сосны высадили школьники в Вересовском лесу Иркутска

В мероприятии участвовало более 150 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Вересовском лесу Иркутска провели акцию по посадке сеянцев сосны. За три часа более 150 человек высадили 10 тысяч будущих деревьев. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.

Данное мероприятие проводили в третий раз. Активное участие принимали ученики старших классов школы № 57. На специальной площадке с помощью оборудования сделали борозды. После провели подробный инструктаж, и участники под присмотром наставников приступили к высадке сеянцев. Растения утаптывали, чтобы устранить лишний воздух и обеспечить приживаемость.

— Я первый раз садила деревья. Считаю этот опят ценным, так как леса являются важной частью нашей жизни. Приятно работать в команде и дружно обогащать и развивать зеленую зону, которой славится Россия. Будучи волонтером, планирую продолжать участвовать в экологических акциях в нашем городе. Приятно помогать природе, — рассказала одна из учениц школы № 57.

В будущем планируют проводить еще больше мероприятий, направленных на озеленение города. Хотят привлекать как можно больше школьников.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что студентка из Приангарья отдала мошенникам миллион рублей.