10 тысяч сенцев сосны высадили школьники в Вересовском лесу Иркутска

— Я первый раз садила деревья. Считаю этот опят ценным, так как леса являются важной частью нашей жизни. Приятно работать в команде и дружно обогащать и развивать зеленую зону, которой славится Россия. Будучи волонтером, планирую продолжать участвовать в экологических акциях в нашем городе. Приятно помогать природе, — рассказала одна из учениц школы № 57.