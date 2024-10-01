Мать школьников из Перми рассказала, как открыть сервис ЭПОС во время сбоя

Мать школьников из Перми, которая, как и многие родители столкнулась со сбоем в работе образовательной платформы ЭПОС, рассказала сайту perm.aif.ru, как открыть сервис во время неполадок.
Пермяки зафиксировали масштабный сбой в работе сервиса ЭПОС ещё вечером 29 сентября. Они не могли посмотреть расписание и домашнее задание детей. Более того, многие вообще не могли открыть платформу.
30 сентября сбой в работе сервиса продолжился. «Не работает», — сообщила сайту perm.aif.ru одна из мам школьника.
Ещё одна родительница рассказала perm.aif.ru, что смогла зайти в ЭПОС и поделилась схемой открытия сервиса.
«Тормозит, но работает. Схема такая. Сначала страница долго загружается, потом выдаёт ошибку. Тогда надо нажать “ок”, после чего удаётся открыть расписание. Главное — не отчаиваться и верить», — рассказала пермячка Мария.
Она также показала скрины, на которых видно, что ей удалось запустить ЭПОС.
Напомним, сбои в работе сервиса ЭПОС происходят регулярно, однако случившиеся на днях проблемы, по словам родителей, масштабнее предыдущих, так как многие не могут даже открыть платформу. Сайт perm.aif.ru запросил комментарий у ситуации в Мининформразвития и связи Пермского края.