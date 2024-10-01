Мать школьников из Перми рассказала, как открыть сервис ЭПОС во время сбоя

Напомним, сбои в работе сервиса ЭПОС происходят регулярно, однако случившиеся на днях проблемы, по словам родителей, масштабнее предыдущих, так как многие не могут даже открыть платформу. Сайт perm.aif.ru запросил комментарий у ситуации в Мининформразвития и связи Пермского края.