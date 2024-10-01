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Топ-5 новостей в Молдове 1 октября

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 1 октября 2024 года.

Сейчас в Олбани: +16° 0 м/с 88% 757 мм рт. ст. +16°
Источник: Комсомольская правда

1. Кто мешал Санду за 4 года тотальной власти в Молдове выполнить хотя бы один пункт из 10 предвыборных обещаний 2020 года: Это видео обошло почти все СМИ страны — хроника полного провала.

2. В Молдову возвращается 37-й, но террор на этот раз «желтый»: «Надо зачистить политический спектр от так называемых коллег из парламента от оппозиции» — депутат PAS — КП.

3. Дождь и резкое похолодание до +12 С: Циклон Эшли несёт в Молдову непогоду — синоптики вынесли предупреждение.

4. Стало известно, сколько граждан Молдовы легально проживают в России: Это намного больше, чем в Италии, где открыто 60 избирательных участков.

5. В Кишиневе вместо олимпийского мурала повесили билборд с почти нацистским лозунгом: «Реклама еврореферендума важнее, чем какая-то картинка со спортсменами» — скандал вышел на новый уровень.