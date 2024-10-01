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В Хабаровском крае самозанятым можно стать в 14 лет

Подростки в Хабаровском крае старше 14 лет могут официально зарегистрироваться в качестве самозанятых.

Источник: Reuters

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, речь идет о тех несовершеннолетних, которые хотят подрабатывать в свободное от учебы время. Для желающих стать самозанятыми организовано бесплатное обучение на базе краевого центра занятости населения. Специалисты готовы проконсультировать граждан по вопросам профессиональной ориентации или открытию собственного дела.

В региональном комитете по труду и занятости населения рассказали, что с апреля этого года за бесплатным обучением обратились 46 человек. Для граждан организуют тестирование на определение профессиональных качеств и личностных характеристик. Это помогает определить готовность подростка к профессиональной деятельности, заниматься выбранным делом.

Обратиться за консультацией можно по единому бесплатному номеру «горячей линии» 8 (800) 511−70−18.

занятость