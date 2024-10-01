В Хабаровском крае самозанятым можно стать в 14 лет

В региональном комитете по труду и занятости населения рассказали, что с апреля этого года за бесплатным обучением обратились 46 человек. Для граждан организуют тестирование на определение профессиональных качеств и личностных характеристик. Это помогает определить готовность подростка к профессиональной деятельности, заниматься выбранным делом.