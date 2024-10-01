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В этом году частные школы в Перми выбрали 774 ученика

Всего в городе работают шесть частных лицензированных школ.

Источник: Комсомольская правда

В Перми сохраняется интерес на частное образование. В этом году частные школы Перми выбрали для обучения 774 ребенка. Для сравнения, в 2023 году в таких школах учился 801 ребенок и в 2022 году — 766 ребят, пишет ИА «Текст».

По данным издания, на сегодняшний день в городе работают шесть частных лицензированных школ. Программы частных школ, как правило, включают в себя разные внеучебные кружки, дополнительные занятия и продленку. Обучение в таких школах платное.

Частные школы посещают в основном дети, которые перешли на семейное обучение. Такой формат обучения подразумевает изучение образовательной программы вне государственной школы, например, дома, онлайн или в частной школе. В этом году в Перми на семейном обучении находятся около 1085 детей.

образование