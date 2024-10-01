Олбани
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае 17 классов перевели на дистанционку из-за ОРВИ

Об этом рассказали в краевом Роспотребнадзоре.

Источник: Freepik

В ведомстве рассказали о заболеваемости ОРВИ среди детей. В настоящий момент на удаленный формат обучения были переведены 17 классов, а также была закрыта 1 группа в детском саду. В них заболели более 20% учеников.

Всего к медикам за прошедшую неделю обратились 14 347 жителей Красноярского края. Это на 11,7% меньше, чем на предыдущей неделе.

Почти 51% заболевших — взрослые, остальные — дети и подростки. Больше всего заболевших именно в Красноярске.

«Пока в регионе сохраняется циркуляция вирусов негриппозной этиологии — риновирусы, вирусы парагриппа. Стоит отметить, что ситуацию по коронавирусной инфекции можно назвать стабильной, несмотря на незначительный рост», — отметили в ведомстве.

здоровье