Уфимские госавтоинспекторы задержали 14 нетрезвых водителей

На дорогах Уфы за минувшие сутки поймали более десятка пьяных водителей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
За прошедший день было зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали восемь человек. Всего сотрудниками ГАИ было пресечено 354 нарушения правил дорожного движения.
— Задержано 14 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, а также четверо без водительского удостоверения, — сообщила дорожная полиция столицы Башкирии.
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