Пострадавшим от укусов собак детям выплатят компенсацию в Иркутском районе

В Иркутском районе собаки напали на трех детей. Один случай произошел 7 июля прошлого года в СНТ «Домостроитель». Тогда пострадал 3-летний мальчик. Также 29 августа 2023 травмы получил 6-летний ребенок в СНТ «Росстром», в 1 марта этого года в селе Урик — 8-летний школьник. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Установлено, что животные свободно выходили за пределы частных домов. Хозяева знали, но не предпринимали никаких мер. Из-за этого прокуратура направила в суд три исковых заявления.
— Иркутский районный суд и Свердловский районный суд удовлетворили требования прокуратуры. Несовершеннолетним выплатят компенсацию в размере от 40 до 80 тысяч рублей на общую сумму 180 тысяч, — рассказали в ведомстве.
Деньги отдадут хозяева собак, исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске завершились поиски 12-летнего подростка.