Пострадавшим от укусов собак детям выплатят компенсацию в Иркутском районе

В Иркутском районе собаки напали на трех детей. Один случай произошел 7 июля прошлого года в СНТ «Домостроитель». Тогда пострадал 3-летний мальчик. Также 29 августа 2023 травмы получил 6-летний ребенок в СНТ «Росстром», в 1 марта этого года в селе Урик — 8-летний школьник. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.