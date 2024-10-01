Акция «Спасибо за профессию» проходит в колледжах и техникумах Хабаровского края

В преддверии Дня среднего профессионального образования в колледжах и техникумах края проходит всероссийская акция «Спасибо за профессию». Студенты и выпускники обращаются со словами благодарности к своим преподавателям, наставникам, мастерам производственного обучения. Акция проходит при поддержке федерального проекта «Профессионалитет», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки Хабаровского края.