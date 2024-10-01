Акция «Спасибо за профессию» проходит в колледжах и техникумах Хабаровского края

В преддверии Дня среднего профессионального образования в колледжах и техникумах края проходит всероссийская акция «Спасибо за профессию». Студенты и выпускники обращаются со словами благодарности к своим преподавателям, наставникам, мастерам производственного обучения. Акция проходит при поддержке федерального проекта «Профессионалитет», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки Хабаровского края.
К акции присоединились студенты Комсомольского-на-Амуре судомеханического техникума Артур Лещина и Валерий Шлотгауэр, обучающиеся по профессии «Судостроитель — судоремонтник металлических судов». Ребята благодарны техникуму, педагогам, мастерам производственного обучения за отличные теоретические и практические знания, которые помогли им уже сегодня выйти на работу в цеха Амурского судостроительного завода.
— Опорный работодатель техникума по проекту «Профессионалитет» — Амурский судостроительный завод. Предприятие выполняет важные государственные заказы и нуждается в квалифицированных кадрах. Согласно запросу предприятия, студентов перевели на индивидуальный график обучения. Отрабатывать практические навыки парни будут непосредственно на производстве. Пожелаем удачи нашим юным корабелам! Успеха вам, ребята и роста профессионального мастерства, — отметили в Комсомольском-на-Амуре судомеханическом техникуме.
Еще одни участники акции — первокурсники Хабаровского педагогического колледжа имени Д. Л. Калараша. Слова благодарности прозвучали в адрес заместителя директора по учебно-производственной работе Светланы Ясько и заведующей гуманитарно-педагогическим отделением Анны Яблонской.
Кроме того, студенты Губернаторского авиастроительного колледжа Комсомольска-на-Амуре присоединились к Всероссийскому флешмобу «ПрофиДвиж» — и в танце прошли по мастерским колледжа.
Отметим, что 2 октября, в День среднего профессионального образования, состоится торжественный прием педагогических работников Хабаровского края.