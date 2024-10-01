В 2005-м году омичам проиндексируют пенсии один раз, а в 2026—2027 дважды

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025 год и плановые периоды 2026−2027». Документ опубликован на сайте парламента.
Как говорится в законопроекте, в целом прогнозируемый общий доход бюджета Фонда составит16 623 906 689,8 тысяч рублей, на исполнение нормативных обязательств предусмотрены также бюджетные ассигнования. Это позволит трижды проиндексировать пенсии.
«В 2025 году индексация страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней осуществляется с 1 января на индекс потребительских цен за прошедший год. В 2026 —2027 годах индексация страховых пенсий осуществляется два раза в год: с 1 февраля — страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней на ИПЦ за прошедший год и с 1 апреля — страховой пенсии по темпу роста доходов Фонда», —говорится в пояснительной записке к документу.
Также с 2025 года возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам. Она будет индексироваться на тех же условиях, что и неработающим. Кроме того, документ предусматривает увеличение расходов на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.
30 сентября законопроект был направлен на рассмотрение в комитет Госдумы по бюджету и налогам. Окончательно утвердить документ Госдума должна до конца года.