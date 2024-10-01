В 2005-м году омичам проиндексируют пенсии один раз, а в 2026—2027 дважды

«В 2025 году индексация страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней осуществляется с 1 января на индекс потребительских цен за прошедший год. В 2026 —2027 годах индексация страховых пенсий осуществляется два раза в год: с 1 февраля — страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней на ИПЦ за прошедший год и с 1 апреля — страховой пенсии по темпу роста доходов Фонда», —говорится в пояснительной записке к документу.