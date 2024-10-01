Прокуратура в Хабаровском крае предотвратила отравление плодородной земли

Прокуратурой установлено, что предприятием захламлен арендуемый для сельскохозяйственной деятельности участок земли на территории Вяземского района. Безответственное отношение негативно сказывалось на плодородии надела и делало невозможным его использование.



По информации министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края, в регионе земель сельхозназначения 399,3 тыс га, которые расположены в основном в южных районах, а в соседнем Приморье сельхозземель вдвое больше, поэтому контроль за предотвращением отравления земли крайне необходим.