Прокуратура в Хабаровском крае предотвратила отравление плодородной земли

Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения сельскохозяйственной компанией «Агросфера» законодательства об отходах производства и потребления. Контролеры выяснили, что предприятием допущены нарушения, которые могли привести в негодность плодородный земельный участок, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Прокуратурой установлено, что предприятием захламлен арендуемый для сельскохозяйственной деятельности участок земли на территории Вяземского района. Безответственное отношение негативно сказывалось на плодородии надела и делало невозможным его использование.
По информации министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края, в регионе земель сельхозназначения 399,3 тыс га, которые расположены в основном в южных районах, а в соседнем Приморье сельхозземель вдвое больше, поэтому контроль за предотвращением отравления земли крайне необходим.
По представлению природоохранного прокурора несанкционированная свалка ликвидирована, земли сельскохозяйственного назначения возвращены в оборот.