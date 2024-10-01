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Зоосад «Приамурский» в Хабаровске переходит на зимний режим работы

Зоосад «Приамурский» с 1 октября будет работать в зимнем режиме.

Источник: MediaEcke/CC0

Зоосад «Приамурский» с 1 октября будет работать в зимнем режиме. Как сообщили в дирекции, посетителей приглашают посетить зоосад с 10:00 до 18:00, касса открыта до 17:00. Понедельник — выходной день. Стоимость взрослого билета 300 рублей, детского 150 рублей, дети до 5 лет бесплатно, пенсионеры по возрасту 50 рублей. Гостям напоминают, что кормить животных своим кормом категорически запрещено.

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