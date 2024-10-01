Небольшие дожди пройдут местами по Беларуси во вторник

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода. Преимущественно по западной половине страны пройдут небольшие дожди. Ветер северный, северо-восточный 5−10 м/с.
Дневная температура воздуха составит +8…+14°С, по восточной части республики воздух прогреется до +15…+20°С.
Прогноз погоды по регионам
В Минске и Витебске столбик термометра поднимется во вторник до отметки +11…+13°C. Там ожидается облачная с прояснениями и без существенных осадков погода. Ветер северо-восточный 5−10 м/с.
В Бресте и Гродно будет немного холоднее: +8…+10°C и +9…+11°C соответственно. В областных центрах во вторник также прогнозируется облачная с прояснениями погода, но пройдет небольшой дождь. Ветер северный 5−10 м/с.
В Могилеве и Гомеле воздух прогреется до +15…+17°C и +18…+20°C, в остальном будут схожие погодные условия: облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-восточный 5−10 м/с.