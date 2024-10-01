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Небольшие дожди пройдут местами по Беларуси во вторник

МИНСК, 1 окт — Sputnik. Опасных гидрометеорологических явлений во вторник в Беларуси не ожидается, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Олбани: +14° 0 м/с 94% 757 мм рт. ст. +16°
Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода. Преимущественно по западной половине страны пройдут небольшие дожди. Ветер северный, северо-восточный 5−10 м/с.

Дневная температура воздуха составит +8…+14°С, по восточной части республики воздух прогреется до +15…+20°С.

Прогноз погоды по регионам

В Минске и Витебске столбик термометра поднимется во вторник до отметки +11…+13°C. Там ожидается облачная с прояснениями и без существенных осадков погода. Ветер северо-восточный 5−10 м/с.

В Бресте и Гродно будет немного холоднее: +8…+10°C и +9…+11°C соответственно. В областных центрах во вторник также прогнозируется облачная с прояснениями погода, но пройдет небольшой дождь. Ветер северный 5−10 м/с.

В Могилеве и Гомеле воздух прогреется до +15…+17°C и +18…+20°C, в остальном будут схожие погодные условия: облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-восточный 5−10 м/с.