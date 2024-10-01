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Житель Башкирии погиб за рулем «Гранты»

В Башкирии разбился насмерть 41-летний водитель Lada Granta.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня рано утром, 1 октября, в Стерлитамакском районе Башкирии в ДТП погиб человек. Об этом рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

41-летний мужчина за рулем Lada Granta ехал со стороны села Талачево в направлении Стерлитамака. Недалеко от деревни Буриказганово машина съехала в кювет и перевернулась. В результате происшествия водитель скончался еще до приезда скорой помощи.

На месте ЧП работают сотрудники ГАИ и других экстренных служб.

— Подробности ДТП уточняются, — сообщает дорожная полиция.

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