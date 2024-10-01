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В Омске назначили шесть новых судей

Соответствующий Указ подписал президент РФ.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 30 сентября, был опубликован Указ президента РФ Владимира Путина «О назначении судей». Изменения касаются и судейского состава Омской области.

Так, назначены два новых председателя. Первомайский районный суд возглавит Иван Соснин, Советский — Владимир Константинов.

Также пополнение произошло в составе рядовых судей. Корпус Омского областного суда пополнит Константин Яковлев, Куйбышевского районного суда — Анна Шевелева.

Судьей Ленинского районного суда назначен Дмитрий Гаркуша, Муромцевского районного суда — Виктория Паховцева.