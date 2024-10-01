Выставка, посвященная 75-летию дипломатических отношений между СССР и КНР, открылась в Хабаровске

«В рамках мероприятий, приуроченных к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, государственным архивом края подготовлен историко-документальный выставочный проект “75 лет во имя процветания”. В экспозиции, которая открылась в читальном зале госархива края по улице Нагишкина 4а, представлены документы, свидетельствующие о развитии дружественных связей между двумя приграничными странами и о периоде наиболее тесного сотрудничества в XX веке», — рассказали в архиве.