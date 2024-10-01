Выставка, посвященная 75-летию дипломатических отношений между СССР и КНР, открылась в Хабаровске

Она продлится до 20 октября.
«В рамках мероприятий, приуроченных к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, государственным архивом края подготовлен историко-документальный выставочный проект “75 лет во имя процветания”. В экспозиции, которая открылась в читальном зале госархива края по улице Нагишкина 4а, представлены документы, свидетельствующие о развитии дружественных связей между двумя приграничными странами и о периоде наиболее тесного сотрудничества в XX веке», — рассказали в архиве.
Так, в ходе посещения выставки жители и гости краевой столицы смогут увидеть официальные документы, фотографии советских специалистов, оказавших помощь в строительстве Уханьского и Аньшаньского металлургических комбинатов, тракторного завода, дневниковые записи различных политических деятелей и другое.