В октябре россиян ждет длинная рабочая неделя

В октябре россиянам придется поработать шесть дней вместо пяти из-за переноса выходного дня на 30 апреля.
С 28 октября по 2 ноября россиян ожидает длинная рабочая неделя из-за переноса выходного дня с субботы на 30 апреля. Это было сделано, чтобы получились длинные майские выходные с 28 апреля по 1 мая. При этом в субботу, 2 ноября, россиян ждет сокращенный рабочий день и два выходных — в воскресенье, 3 ноября, и в понедельник, 4 ноября, в связи с Днем народного единства.
Правительство ежегодно определяет график выходных и праздничных дней, при этом может отдельные выходные дни переносить на другое время. Например, часто переносят выходной день для того, чтобы получились непрерывные выходные для более комфортного отдыха россиян.