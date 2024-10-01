68 жителям Иркутской области исполнилось 100 и более лет

В Приангарье людям, отмечающим юбилей, предоставляют единовременную выплату. Так в этом году деньги получили 1673 долгожителя. Из них 90 лет исполнилось 1 196 людям, 95 лет — 409 людям. А вот свой 100-летний юбилей и более отметили 68 пенсионеров. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.