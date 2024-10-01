68 жителям Иркутской области исполнилось 100 и более лет

В Приангарье людям, отмечающим юбилей, предоставляют единовременную выплату. Так в этом году деньги получили 1673 долгожителя. Из них 90 лет исполнилось 1 196 людям, 95 лет — 409 людям. А вот свой 100-летний юбилей и более отметили 68 пенсионеров. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
— Данную выплату получают с 2019 года. Юбилей — это важное и значимое событие, как для празднующего, так и для его семьи. Финансовая поддержка за счет областного бюджета лишь малая толика нашей благодарности за их труд, — рассказал министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов.
В этом году размер выплаты для тех, кто достиг 90-летнего возраста, составил 12 505 рублей. 95-летние получат 15 006 рублей. А вот в честь 100-летнего юбилея выплачивают 18 758 рублей. Всего на предоставление единовременной выплаты предусмотрено 36,4 миллиона рублей.
Те, кто имеют право получить выплату, должны обратиться в учреждение соцзащиты по месту жительства или по месту пребывания. Если долгожитель уже получает иные меры поддержки, то заявление подавать не нужно.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутском районе денежную компенсацию от 40 до 80 тысяч рублей выплатят трем детям. Они пострадали от укусов собак.