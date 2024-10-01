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В октябре россиян ждет длинная рабочая неделя

Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян из-за переноса выходного дня.

Источник: Krasnoyarskmedia

В октябре россиянам придется поработать шесть дней вместо пяти из-за переноса выходного дня на 30 апреля.

С 28 октября по 2 ноября россиян ожидает длинная рабочая неделя из-за переноса выходного дня с субботы на 30 апреля. Это было сделано, чтобы получились длинные майские выходные с 28 апреля по 1 мая. При этом в субботу, 2 ноября, россиян ждет сокращенный рабочий день и два выходных — в воскресенье, 3 ноября, и в понедельник, 4 ноября, в связи с Днем народного единства.

Правительство ежегодно определяет график выходных и праздничных дней, при этом может отдельные выходные дни переносить на другое время. Например, часто переносят выходной день для того, чтобы получились непрерывные выходные для более комфортного отдыха россиян.

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