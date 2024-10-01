В Ленинском округе Иркутска прошла военно-спортивная игра «Зарница»

По результатам соревнований призовые места среди учащихся школ Иркутска-II распределились так: лучшей стала команда школы № 34, «серебро» — у ребят из СОШ № 29, «бронза» — у школы № 12. В тройку лидеров из Ново-Ленино вошли подростки из школы № 69, заняв первое место, на втором — команда школы № 40, на третьем — школа № 38, сообщает пресс-служба городской администрации.