В Ленинском округе Иркутска прошла военно-спортивная игра «Зарница»

Организаторами выступили комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского округа и творческий клуб «Созвездие» при содействии комитета по управлению округом, Иркутской областной организации ветеранов «Союз десантников России» и студенческого педагогического отряда «Труверы».
В «Зарнице» участвовали 70 ребят 12−14 лет из 14 школ. Состязания проводились для школьников из микрорайонов Ново-Ленино и Иркутск-II.
«Ребятам предстояло показать свои знания и умения. Были предусмотрены сбор-разбор автомата Калашникова, стрельба в цель из пневматического ружья, эстафета, прохождение канатной дороги, отжимание, физическая подготовка, интеллектуальная викторина и другое. Все команды прошли каждый этап игры достойно», — рассказали организаторы.
По результатам соревнований призовые места среди учащихся школ Иркутска-II распределились так: лучшей стала команда школы № 34, «серебро» — у ребят из СОШ № 29, «бронза» — у школы № 12. В тройку лидеров из Ново-Ленино вошли подростки из школы № 69, заняв первое место, на втором — команда школы № 40, на третьем — школа № 38, сообщает пресс-служба городской администрации.
Победителям и всем участникам «Зарницы» были вручены грамоты.