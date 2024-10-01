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Омские школы стали полностью закрываться на карантин

Судя по всему, заболеваемость ОРВИ в Омске достигла уровня, позволяющего вводить карантин не только на уровне отдельных классов, но и отдельных образовательных организаций. Так, по данным городской администрации, предоставленным «СуперОмску», по состоянию на вторник, 1 октября 2024 года, учебная деятельность не ведется в стенах СОШ № 7, 91 и 96. При этом в совокупности образовательный процесс приостановлен в 266 классах 42 омских школ, прояснили в мэрии.

Источник: SuperOmsk.ru

В детских садах Омска ситуация, по оценке автора, носит более спокойный характер: заболеваемость ОРВИ привела к отправке на карантин 17 групп в 14 дошкольных учреждениях.

Отметим, рост заболеваемости среди детей стал очевиден еще в середине сентября 2024 года. Однако по состоянию на 17 сентября 2024 года речь шла о временной отправке на карантин 85 школьных классов.

Примечательно, что ранее в областном Управлении Роспотребнадзора доложили о значительном снижении числа выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в период с 23 по 29 сентября.

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