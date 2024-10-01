Омские школы стали полностью закрываться на карантин

Судя по всему, заболеваемость ОРВИ в Омске достигла уровня, позволяющего вводить карантин не только на уровне отдельных классов, но и отдельных образовательных организаций. Так, по данным городской администрации, предоставленным «СуперОмску», по состоянию на вторник, 1 октября 2024 года, учебная деятельность не ведется в стенах СОШ № 7, 91 и 96. При этом в совокупности образовательный процесс приостановлен в 266 классах 42 омских школ, прояснили в мэрии.