Омские школы стали полностью закрываться на карантин

В детских садах Омска ситуация, по оценке автора, носит более спокойный характер: заболеваемость ОРВИ привела к отправке на карантин 17 групп в 14 дошкольных учреждениях.
Отметим, рост заболеваемости среди детей стал очевиден еще в середине сентября 2024 года. Однако по состоянию на 17 сентября 2024 года речь шла о временной отправке на карантин 85 школьных классов.
Примечательно, что ранее в областном Управлении Роспотребнадзора доложили о значительном снижении числа выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в период с 23 по 29 сентября.