В омском транспорте произошел сбой в системе льготной оплаты проезда

В омском транспорте произошел технический сбой при оплате проезда по NFC-табличкам. Напомним, оплатив проезд таким образом, пассажир должен получить скидку, однако сейчас плата за проезд списывается в полном объеме.
На ситуацию оперативно отреагировали в департаменте транспорта — пассажирам вернут деньги.
«После возобновления работоспособности сервиса будет решен вопрос о компенсации пассажирам разницы путем возврата излишне уплаченных денег на использованные при оплате проезда банковские карты», — заявили в пресс-службе дептранса.
Ранее сообщалось, что срок действия акции по льготной системе оплаты проезда продлен до 31 декабря.