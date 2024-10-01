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В омском транспорте произошел сбой в системе льготной оплаты проезда

При оплате по NFC-табличкам списывается полная стоимость проезда.

Источник: Комсомольская правда

В омском транспорте произошел технический сбой при оплате проезда по NFC-табличкам. Напомним, оплатив проезд таким образом, пассажир должен получить скидку, однако сейчас плата за проезд списывается в полном объеме.

На ситуацию оперативно отреагировали в департаменте транспорта — пассажирам вернут деньги.

«После возобновления работоспособности сервиса будет решен вопрос о компенсации пассажирам разницы путем возврата излишне уплаченных денег на использованные при оплате проезда банковские карты», — заявили в пресс-службе дептранса.

Ранее сообщалось, что срок действия акции по льготной системе оплаты проезда продлен до 31 декабря.