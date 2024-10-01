Жители Спасска-Дальнего отметили 138-летие городского округа

Поздравляя земляков, парламентарий отметила: «У каждого из нас есть дорогой сердцу уголок, — для нас это наш любимый Спасск, наша малая Родина. Он является источником силы и вдохновения, дарит нам радость общения с замечательной природой, с родными и близкими. Но его главная гордость и главная ценность — живущие в нем люди, трудолюбивые, нацеленные на успех и не пасующие перед трудностями. Пусть День города объединяет всех Вас в уважении к историческим корням, вселяет оптимизм и веру в достойное будущее! Пусть все, что было нами достигнуто за время существования города, сохранится и обязательно приумножится! Пусть будут реализованы самые смелые проекты, взяты новые трудовые вершины! Желаю процветания нашему славному городу, сохранения традиций, любви и благополучия всем жителям».