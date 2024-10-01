Житель Хабаровского края «нашёл» на обочине 36 кг несчастья от калуги

Мужчина утверждает, что нашёл деликатес в мешках на обочине дороги, ведущей в одно из соседних сёл. По его словам, это произошло ещё в мае. Однако следователи продолжают проверять правдивость этих показаний. Хранение калуги и её икры в России строго регламентировано из-за угрозы исчезновения вида, и их незаконный оборот карается по закону.