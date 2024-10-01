Житель Хабаровского края «нашёл» на обочине 36 кг несчастья от калуги

В Хабаровском крае, в Амурском районе, сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота водных биоресурсов, сообщает телеграм-канал Полиция Хабаровского края.
Во время оперативных мероприятий в рамках операции «Путина-2024» был задержан 57-летний житель посёлка Известковый. У него дома обнаружили замороженные части калуги — редкой и ценной рыбы — и чёрную икру. В морозильной камере злоумышленника хранились пять крупных фрагментов калуги весом 36 кг, а также более литра икры осетровых рыб.
Мужчина утверждает, что нашёл деликатес в мешках на обочине дороги, ведущей в одно из соседних сёл. По его словам, это произошло ещё в мае. Однако следователи продолжают проверять правдивость этих показаний. Хранение калуги и её икры в России строго регламентировано из-за угрозы исчезновения вида, и их незаконный оборот карается по закону.
Все изъятые биоресурсы отправлены на ответственное хранение и будут уничтожены по решению суда. На данный момент подозреваемому грозит серьёзное наказание за нарушение законодательства о природных ресурсах.