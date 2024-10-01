«Мы это место обходили стороной»: ночных кулинаров из зарубежья доставили в отдел полиции

Во Владивостоке 1 октября проверка нагрянула в пекарню по адресу Громова, 4. Жители ближайших домов с недоверием относились к тому, что происходит за полуразрушенными стенами здания. В округе всегда пахло выпечкой, иностранцы то и дело передавали водителю грузовика товар. Это бы не привлекало внимания, если бы свой бизнес гости из зарубежья не додумались открыть в каком-то полуразрушенном бараке. Судя по всему, после сегодняшней проверки, лепешки здесь больше никто печь не будет. Подробности читайте в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
К делу в скором времени, вероятнее всего, подключится Роспотребнадзор. То, в каких условиях жили «кулинары» и готовили выпечку, ужасает. Кругом пыль, грязь, мусор и даже плесень. Посреди всего это ужаса стоит огромная печь.
Иностранцы здесь не только готовили, но и жили. Местные догадывались, ведь шум из пекарни доносился даже по ночам, а после проверки догадка подтвердилась. В помещении нашли что-то напоминающее спальню, где было несколько двухъярусных кроватей. Кого-то пришлось оторвать от сновидений.
«Мы вообще старались не приближаться к этому месту, как-то страшно всегда было. Они из этого места не уходили, даже ночью что-то готовили. Мы не понимали, насколько вообще законно, чем они там занимаются. Хорошо, что полиция обратила на это внимание», — рассказала «КП» местная жительница Светлана Т.
После проверки пять иностранных граждан доставили в управление по вопросам миграции. Сейчас специалистам предстоит выяснить, было ли у «Бизнесменов» разрешение на работу и есть ли у них необходимые документы для проживания на территории РФ.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как во Владивостоке следователи наведались в лечебную палату к подозреваемому иностранцу, чтобы объявить о решении заключить его под стражу. Мужчина устроил переполох в больнице и избил человека.