«Мы это место обходили стороной»: ночных кулинаров из зарубежья доставили в отдел полиции

Во Владивостоке 1 октября проверка нагрянула в пекарню по адресу Громова, 4. Жители ближайших домов с недоверием относились к тому, что происходит за полуразрушенными стенами здания. В округе всегда пахло выпечкой, иностранцы то и дело передавали водителю грузовика товар. Это бы не привлекало внимания, если бы свой бизнес гости из зарубежья не додумались открыть в каком-то полуразрушенном бараке. Судя по всему, после сегодняшней проверки, лепешки здесь больше никто печь не будет. Подробности читайте в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».