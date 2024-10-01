Посвященный экс-худруку Театра сатиры спектакль покажут в честь юбилея сцены

За 54 года работы в Театре сатире, 20 из которых он занимал должность худрука, Александр Ширвиндт сыграл три десятка ролей, поставил множество спектаклей.
«Мы с Федором Добронравовым играли во всех спектаклях Александра Ширвиндта. Мы дружили и вместе ездили на рыбалку. Дня не проходит, чтобы я не вспоминал Александра Анатольевича. Его очень не хватает», — рассказал «Известиям» заслуженный артист России Юрий Нифонтов.
Создатели спектакля-посвящения отмечают, что Ширвиндт действительно был планетой, которую невозможно объять и рассмотреть в мельчайших деталях. Но главные вехи — рождение, война, школа, Щукинское училище, кино, театр, эстрада, семья — режиссер Антон Буглак постарался охватить.
Сюжет объединяет документальную хронику, эстрадные номера и смешные хулиганские истории про Александра Анатольевича, рассказанные когда-то им самим. Артиста не стало в марте 2024 года — за несколько месяцев до его 90-летия.
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