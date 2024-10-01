Посвященный экс-худруку Театра сатиры спектакль покажут в честь юбилея сцены

«Мы с Федором Добронравовым играли во всех спектаклях Александра Ширвиндта. Мы дружили и вместе ездили на рыбалку. Дня не проходит, чтобы я не вспоминал Александра Анатольевича. Его очень не хватает», — рассказал «Известиям» заслуженный артист России Юрий Нифонтов.