Олбани
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посвященный экс-худруку Театра сатиры спектакль покажут в честь юбилея сцены

Театр сатиры. В этот день труппа покажет спектакль-посвящение бывшему художественному руководителю Александру Ширвиндту, который занимал эту должность два десятилетия, — «Планета Ширвиндт».
Источник: Известия

За 54 года работы в Театре сатире, 20 из которых он занимал должность худрука, Александр Ширвиндт сыграл три десятка ролей, поставил множество спектаклей.

«Мы с Федором Добронравовым играли во всех спектаклях Александра Ширвиндта. Мы дружили и вместе ездили на рыбалку. Дня не проходит, чтобы я не вспоминал Александра Анатольевича. Его очень не хватает», — рассказал «Известиям» заслуженный артист России Юрий Нифонтов.

Создатели спектакля-посвящения отмечают, что Ширвиндт действительно был планетой, которую невозможно объять и рассмотреть в мельчайших деталях. Но главные вехи — рождение, война, школа, Щукинское училище, кино, театр, эстрада, семья — режиссер Антон Буглак постарался охватить.

Сюжет объединяет документальную хронику, эстрадные номера и смешные хулиганские истории про Александра Анатольевича, рассказанные когда-то им самим. Артиста не стало в марте 2024 года — за несколько месяцев до его 90-летия.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Золотых век: Театр сатиры отмечает 100-летний юбилей.