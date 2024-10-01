Сталкер-иностранец, угрожавший девушке из Уссурийска ножом, пойдет под суд

Под суд в Уссурийске вскоре попадет иностранный гражданин, который на протяжении нескольких месяцев преследовал местную жительницу, требуя от неё физической близости и угрожая расправой за отказ.
Следствие установило, что мужчина следил за жертвой, угрожал ей в мессенджерах и при личных встречах, а однажды даже применил физическую силу, пытаясь заставить её жить вместе с ним. В этот момент для запугивания девушки иностранец достал нож.
Как сообщает официальный Telegram-канал прокуратуры, 25-летний иностранец, законно находящийся на территории России, обвиняется в преступлении по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться её осуществления). Обвинение предъявлено сразу по двум эпизодам.