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Сталкер-иностранец, угрожавший девушке из Уссурийска ножом, пойдет под суд

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по двум эпизодам.

Источник: Freepik

Под суд в Уссурийске вскоре попадет иностранный гражданин, который на протяжении нескольких месяцев преследовал местную жительницу, требуя от неё физической близости и угрожая расправой за отказ.

Следствие установило, что мужчина следил за жертвой, угрожал ей в мессенджерах и при личных встречах, а однажды даже применил физическую силу, пытаясь заставить её жить вместе с ним. В этот момент для запугивания девушки иностранец достал нож.

Как сообщает официальный Telegram-канал прокуратуры, 25-летний иностранец, законно находящийся на территории России, обвиняется в преступлении по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться её осуществления). Обвинение предъявлено сразу по двум эпизодам.