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Вадим Самойлов мечтает возродить свердловский рок-клуб

Рок-музыкант Вадим Самойлов мечтает воссоздать свердловский рок-клуб. О своей идее музыкант и один из основателей группы «Агата Кристи» рассказал в утреннем эфире «Нашего Радио» в Екатеринбурге.

Источник: ЕАН

«Эпоха разъединения, когда все сидели по своим студиям и записывали песни, уходит в прошлое. Рок — это все-таки бэнд, и когда музыканты взаимодействуют друг с другом, возникает особый синтез для творчества», — заявил Самойлов.

Также Вадим Самойлов вспомнил, что еще три года назад на презентации стратегии креативных индустрий он предлагал создать креативные микрокластеры в населенных пунктах региона. По мнению рокера, это необходимо для обмена идеями и опытом в рамках всей Свердловской области.

5 октября Вадим Самойлов отметит день рождения концертом в ККТ «Космос». На мероприятие уже приехала Настя Полева, она выступит вместе с фронтменом «Агаты Кристи».

Свердловский рок-клуб — творческое объединение музыкантов, существовавшее в Свердловске в 1986—1991 годах. Примером для его создания стал знаменитый Ленинградский рок-клуб, существовавший с 1981 года. В Свердловском рок-клубе играли такие ставшие известными на всю страну, группы, как «Наутилус Помпилиус», «Чайф», «Агата Кристи», Настя (Полева), «Апрельский марш» и многие другие.

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