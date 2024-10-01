Вадим Самойлов мечтает возродить свердловский рок-клуб

Также Вадим Самойлов вспомнил, что еще три года назад на презентации стратегии креативных индустрий он предлагал создать креативные микрокластеры в населенных пунктах региона. По мнению рокера, это необходимо для обмена идеями и опытом в рамках всей Свердловской области.