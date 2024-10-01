О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам обеспечения инвалидов ТСР

С 25 августа 2024 г. вступил в силу приказ Минтруда России от 10 июля 2024 г. № 346н «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации» (далее — Приказ). Приказом внесены изменения в ранее существующий Перечень показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов ТСР.
В зависимости от функциональных характеристик, комплектации, роста и веса гражданина детализированы наименования ходунков шагающих, на колесах, с опорой на предплечье, с подмышечной опорой, ходунков-роллаторов, а также с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе, для больных детским церебральным параличом (ДЦП).
Введены дополнительные наименования кресел-колясок прогулочных и комнатных под отдельными кодами, а также дополнительно детализированы кресла-коляски активного типа, с электроприводом, в том числе для больных ДЦП.
Определены дополнительные параметры к опорам для детей-инвалидов и для специальной одежды.
Предусмотрено определение такого дополнительного параметра, как уровень функциональной активности для ходунков с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе, для больных детским церебральным параличом, а также для кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатной и прогулочной.
В разделе «кресла-коляски активного типа» уточнен перечень определяемых в ИПРА допустимых значений к параметрам соответствующих видов изделий. Скорректированы относительные медицинские противопоказания для обеспечения ходунками, а также опорами для стояния для детей-инвалидов.
Внесены изменения и в Классификацию ТСР (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду, а также в сроки пользования ТСР.
Начальник отдела проблем реабилитации ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» Минтруда России С. И. Саликова.