О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам обеспечения инвалидов ТСР

Предусмотрено определение такого дополнительного параметра, как уровень функциональной активности для ходунков с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе, для больных детским церебральным параличом, а также для кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатной и прогулочной.