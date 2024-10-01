Автобусный маршрут № 75 продлен до автостанции «Аврора»

Ранее маршрут следовал от пос. Аэропорт-2 до ул. Красных Коммунаров. Теперь конфигурация маршрута вернулась к прежнему варианту: от ул. Красных коммунаров маршрут следует по улицам Промышленности, Советской Армии, Мориса Тореза и Авроры. Отправление первого рейса — в 6:00, завершающего — в 21:30. На маршруте работают автобусы средней вместимости.