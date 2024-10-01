Олбани
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты назвали 5 полезных свойств грибов, питающихся отмершей древесиной

Закончившееся в Калининградской области бабье лето и опустившаяся до +10−15 градусов дневная температура запустили сезон опят.

Пять полезных свойств грибов, паразитирующих на живых и мёртвых деревьях, назвали специалисты регионального Роспотребнадзора.

Много белка и низкая калорийность.

Эти грибы дают длительное ощущение сытости. Опята рекомендуют вводить в свой рацион тем, кто следит за калориями, не хочет переедать и при этом стремится получать достаточно белка.

Высокое содержание магния и калия.

Эти микроэлементы необходимы для здоровой работы сердечно-сосудистой системы, сохранения эластичности сосудов и профилактики образования тромбов. Также магний и калий помогают нормализовать сердечный ритм и привести в норму артериальное давление, если оно повышено.

Железа в четыре раза больше, чем в яблоках.

Опята содержат 0,8 мг железа на 100 г продукта — это почти суточная доза для женщин. Железо необходимо для поддержания нормального уровня гемоглобина, участвующего в переносе кислорода по всему телу.

Заменяют антибиотики.

Эти грибы содержат противовирусные вещества и широкий спектр витаминов, что помогает укрепить иммунитет.

Содержание витаминов группы В.

В опятах содержатся В2, В3 и другие витамины группы В. Эти вещества важны для нормального функционирования сердечно-сосудистой, нервной и репродуктивной систем, желудочно-кишечного тракта, плюс — от них зависит хорошее состояние кожи, волос и ногтей. Например, всего 200 г грибов обеспечат организм суточной дозой витамина B3.

Сухой и тёплый калининградский сентябрь оставил грибников без добычи.