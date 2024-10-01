Эксперты назвали 5 полезных свойств грибов, питающихся отмершей древесиной

В опятах содержатся В2, В3 и другие витамины группы В. Эти вещества важны для нормального функционирования сердечно-сосудистой, нервной и репродуктивной систем, желудочно-кишечного тракта, плюс — от них зависит хорошее состояние кожи, волос и ногтей. Например, всего 200 г грибов обеспечат организм суточной дозой витамина B3.