Эксперты назвали 5 полезных свойств грибов, питающихся отмершей древесиной

Пять полезных свойств грибов, паразитирующих на живых и мёртвых деревьях, назвали специалисты регионального Роспотребнадзора.
Много белка и низкая калорийность.
Эти грибы дают длительное ощущение сытости. Опята рекомендуют вводить в свой рацион тем, кто следит за калориями, не хочет переедать и при этом стремится получать достаточно белка.
Высокое содержание магния и калия.
Эти микроэлементы необходимы для здоровой работы сердечно-сосудистой системы, сохранения эластичности сосудов и профилактики образования тромбов. Также магний и калий помогают нормализовать сердечный ритм и привести в норму артериальное давление, если оно повышено.
Железа в четыре раза больше, чем в яблоках.
Опята содержат 0,8 мг железа на 100 г продукта — это почти суточная доза для женщин. Железо необходимо для поддержания нормального уровня гемоглобина, участвующего в переносе кислорода по всему телу.
Заменяют антибиотики.
Эти грибы содержат противовирусные вещества и широкий спектр витаминов, что помогает укрепить иммунитет.
Содержание витаминов группы В.
В опятах содержатся В2, В3 и другие витамины группы В. Эти вещества важны для нормального функционирования сердечно-сосудистой, нервной и репродуктивной систем, желудочно-кишечного тракта, плюс — от них зависит хорошее состояние кожи, волос и ногтей. Например, всего 200 г грибов обеспечат организм суточной дозой витамина B3.
Сухой и тёплый калининградский сентябрь оставил грибников без добычи.